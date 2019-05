Grandissima attesa per gara 2 playoff tra Viola e Pescara. Oggi alle 18 al PalaCalafiore davanti al proprio pubblico i neroarancio hanno la possibilità di chiudere la serie ed approdare in semifinale presumibilmente contro Caserta. È atteso il pubblico delle grandi occasioni per spingere il team di coach Mecacci verso la vittoria.