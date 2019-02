Donato Vitale ,alla vigilia della trasferta di Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Antenna Febea.

“Veniamo da tre vittorie consecutive, siamo stati bravi ad ottenere tre successi in una settimana caratterizzata da tanti problemi fisici. Non erano assolutamente scontati. Adesso siamo concentrati sulla gara di Catania, una squadra che ha bisogno di vincere per sperare nella salvezza, sarà una trasferta difficile dove servirà la massima concentrazione”.

Minutaggio e numeri in continua crescita per l’ex playmaker di Ravenna.

“C’è ancora tanto da lavorare, non posso accontentarmi di quanto fatto sino ad ora. Il mio ruolo è cambiato, mi sono fatto trovare pronto, abbiamo modificato il nostro assetto e per qualche infortunio le rotazioni sono spesso cambiate. Io sono contento, sono convinto che devo continuare su questa strada per raggiungere importanti obiettivi personali e di squadra”

La squadra è motivata, il secondo posto (virtuale) ha rilanciato la corsa verso la migliore posizione finale.

“Nel girone d’andata abbiamo ottenuto sette successi consecutivi, adesso abbiamo uno score di sette vittorie nelle ultime otto gare nonostante un giocatore in meno. Questi risultato ci danno la consapevolezza giusta, possiamo dare fastidio a tutti. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che ogni vittoria può essere decisiva per recuperare i tre punti di penalizzazione e puntare alle primissime posizioni della classifica”.