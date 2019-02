Come ai vecchi tempi. Domenica di grande sport in riva allo Stretto. Dopo il derby di Calabria al Granillo tra Reggina e Catanzaro delle 14.30 tutti al PalaCalafiore dove andrà in scena la sfida tra la Mood Project Viola Reggio Calabria e la Green Basket Palermo alle 18. Il team di coach Mecacci va a caccia della terza vittoria consecutiva.

Tutti i tifosi in possesso di un biglietto per Reggina – Catanzaro, previa esibizione e consegna dello stesso presso la Biglietteria del “PalaCalafiore”, potranno acquistare un tagliando per Mood Project Viola Reggio Calabria – Green Basket Palermo con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per la gara.