La Mood Project Viola Reggio Calabria, in collaborazione con la Reggina 1914, vuole proporre ai tanti appassionati la possibilità di vivere una giornata all’insegna dello sport e sostenere le due principali realtà sportive cittadine, entrambe impegnate in due gare importantissime per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

I tifosi amaranto potranno beneficiare di una particolare promozione loro dedicata che gli permetterà di acquistare i biglietti per la gara Mood Project Reggio Calabria – Green Basket Palermo, in programma Domenica 3 Febbraio alle 18.00 al “PalaCalafiore”, ad un prezzo agevolato.

Come?

Ecco le modalità:

Tutti i tifosi in possesso di un biglietto per Reggina – Catanzaro, previa esibizione e consegna dello stesso presso la Biglietteria del “PalaCalafiore”, potranno acquistare un tagliando per Mood Project Viola Reggio Calabria – Green Basket Palermo con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per la gara.

Ogni tifoso potrà acquistare un solo tagliando valido per la gara del “PalaCalafiore”.

Questi i prezzi dedicati ai possessori del biglietto di Reggina – Catanzaro:

Parterre Centrale : € 12.00

Parterre Laterale: € 8.00

Tribuna: € 6.50

Curva: € 5.50

La promozione sarà valida sino ad esaurimento dei posti disponibili.