di Gianni Tripodi – Si torna sul parquet. Dopo aver affondato tre giorni fa la malcapitata Battipaglia tra le mura amiche con uno scarto di ben 56 punti, questa sera alle ore 20.30 i neroarancio affronteranno al PalaErrico di Pozzuoli i padroni di casa della Bava Virtus. Altro impegno sulla carta non proibitivo vista la posizione di classifica dei campani che occupano il terz’ultimo con sole quattro vittorie dall’inizio del campionato, ma il team di Mecacci dovrà prestare comunque la giusta attenzione ad un avversario in piena lotta per la salvezza. Poco tempo per riposarsi e per prepararsi al meglio con capitan Fallucca tenuto a riposo precauzionale contro Battipaglia che dovrebbe essere del match. Palla a due alle 20.30, la Viola targata Mood Project vuole risalire la classifica, contro Pozzuoli quest’oggi e domenica in casa contro Palermo servono due vittorie.