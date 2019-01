La guardia della Viola Reggio Calabria, Vittorio Nobile, è stato ospite di “Tutti i Figli di Campanaro in onda su Radio Touring 104. Il giocatore friulano, uscito anzitempo contro l’HSC per infortunio ha così commentato il suo stato di salute : “Non mi sono ancora allenato dopo la distorsione rimediata domenica scorsa, sono contento di come è andata perché all’inizio pensavo fosse qualcosa di più grave ed anche guardandola dal video sembrava molto più preoccupante. Nei giorni prossimi spero di riaggregarmi alla squadra ed essere pronto per la Luiss”.

Dopo l’HSC un’altra squadra romana come la Luiss

“Andremo a Roma con l’obiettivo di raggiungere un nuovo successo e chiudere il girone d’andata nel modo migliore. Terminare con undici vittorie e quattro sconfitte, anche alla luce di tutte le problematiche, sarebbe un grande risultato. Abbiamo iniziato a vedere qualche video sulla Luiss e lavorato sui nostri giochi, nei prossimo giorni completeremo la preparazione”.

Un assetto nuovo dove tutti siete chiamati ad uno sforzo supplementare.

“I cambiamenti sono tanti. Giocando con dei veri esterni nel ruolo di “quattro” cambiano le spaziature in campo, i tempi e le soluzioni. Abbiamo modificato alcune situazioni di gioco ed inserito movimenti nuovi soprattutto quando in campo c’è Carnovali. Ci stiamo abituando anche se è chiaro che sopperire all’assenza di un giocatore con un minutaggio importante non è semplice. Questo è un gruppo che ha superato tante difficoltà, supereremo anche questa come abbiamo sempre fatto”.

In chiusura un augurio per 2019 della Viola Reggio Calabria

“L’augurio che posso fare è quello di migliorare lo score del girone d’andata. Riuscire anche a vincere una sola partita in più sarebbe un bel traguardo che ci potrebbe permettere di migliorare il piazzamento finale per gli eventuali play off”.