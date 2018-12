La Vis Reggio Calabria vince al Palabotteghelle la sua prima partita nel campionato under 16 di eccellenza contro la compagine siciliana di Adrano, un successo storico per i bianco amaranto, unica squadra della Provincia di Reggio a disputare un torneo di eccellenza con i propri ragazzi 2003/2004.

Partita mai in discussione , i reggini sin dal primo quarto trascinati da Sontuoso e Maio scavano un solco netto chiudendo il primo quarto avanti di 18 lunghezze ( 35 a 17 ).

Adrano nel secondo quarto prova a ricucire lo svantaggio affidandosi all’ottimo La Manna, ma la Vis trova in Cardone un arma micidiale, l’esterno nativo di Bagnara mette a segno quasi 15 punti consecutivi chiudendo di fatto il match già alla fine del primo tempo, reggini avanti all’intervallo 61 a 33.

Nel terzo quarto coach D’Arrigo ben coadiuvato da Valerio Nusco, allunga le rotazioni, tanti minuti per Ingenito, Marengo e Fotia, ottimo il suo apporto Christmas Cup compresa , gli ospiti provano a rientrare, ma Cardone e Curciarello rispondono agli attacchi avversari, il terzo quarto vede sempre la Vis avanti, lo score al trentesimo segna 83 a 58 . Nell’ultima frazione ottime giocate per il sempre positivo Rogolino ed i 2004 Gatto e Sontuoso, la Vis è in totale controllo del match, buone prove per Dattola e Franco ed il sempre incisivo Galimi. I reggini conquistano il match sfiorando i cento punti che permette loro di festeggiare un successo storico per la società bianco/amaranto, punteggio finale 98 a 77.