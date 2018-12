di Gianni Tripodi – Si torna al PalaCalafiore. Ultima gara del 2018 per i nero arancio che domani alle 18 affronteranno tra le mura amiche l’HSC Roma. Si riparte dall’ importantissimo successo di sette giorni fa ottenuto a Napoli che ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive subite contro Costa d’Orlando e Salerno, in terra campana Alessandri e compagni sono stati bravi a recuperare lo svantaggio e a gestire con saggezza i possessi decisivi che hanno poi deciso il match, il gruppo, ma soprattutto la difesa sta tornando quella tanto apprezzata ad inizio campionato. La partenza di Mastroianni accasatosi ad Orzinuovi ha lasciato un vuoto nel reparto lunghi, coach Mecacci sarà costretto a concedere pochi minuti di riposo a Paesano e Fall e di conseguenza il minutaggio di ogni singolo giocatore del roster aumenterà, bisognerà quindi ridisegnare l’assetto della squadra per provare soluzioni alternative. Domani arriverà in riva allo Stretto l’HSC, il team romano è la sorpresa di questo campionato, si trova al terzo posto della classifica e punta molto sulla fisicità di un gruppo di giovani allenati da coach Bizzozzi, attenzione a Mouhaa con i suoi 17.5 punti di media a partita e vero punto di forza di Roma. Al PalaCalafiore davanti ai propri tifosi la Viola avrà il compito di bissare il successo di Napoli, una sfida certamente non facile, ma il team di coach Mecacci ha tutte le carte in regola per portare a casa i due punti, palla a due domani alle 18.