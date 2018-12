di Gianni Tripodi – Dopo l’ufficialità del main sponsor “Mood Project” che garantirà finalmente una boccata d’ossigeno alla società nero arancio è tempo di pensare al campionato. La Viola affronterà domani pomeriggio alle 18 al Palasport di Casalnuovo i padroni di casa della Ge.Vi. Napoli con l’obbligo di tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi. È sicuramente un brutto momento per il team di coach Mecacci che dopo un’inizio di stagione esaltante sta adesso pagando un po’ di stanchezza fisica e mentale dovuta alle prestazioni sul parquet e alla complicata situazione societaria. Con Costa d’Orlando e Salerno sono arrivate due sconfitte a causa di una mancanza di lucidità e concretezza nei momenti di maggiore difficoltà, bisognerà reagire facendo gruppo, rimanendo uniti. Dopo essere anche stati in testa alla classifica i nero arancio si trovano adesso al settimo posto a ben 10 punti dalla vetta, in terra campana non si potrà più sbagliare, un ulteriore passo indietro potrebbe rivelarsi davvero problematico. Servono i due punti, non ci sono alternative, palla a due domani alle 18.