di Gianni Tripodi – Si parte. L’ attesa sta per terminare, questo pomeriggio alle 18, al PalaSassi di Matera avverrà l’esordio in campionato della nuova Viola targata Coppolino.

Dopo settimane di duro lavoro in palestra e le buone prestazioni durante le amichevoli estive il team nero arancio è finalmente pronto a scendere sul parquet per cercare di conquistare i primi due punti della stagione, da oggi si fa sul serio.

Mecacci vuol partire subito forte contro un avversario, Matera, accreditato per un posto playoff. Gara non semplice e piena di insidie, i padroni di casa si affideranno all’esperienza dell’ex Sereni sotto le plance e alle giocate dei due tiratori Del Testa e Cena.

Roster al completo per la Viola, sarà presente anche Tommaso Carnovali pienamente recuperato dopo l’attacco influenzale. Per espugnare il PalaSassi si punterà sulla forza di un gruppo che è riuscito a compattarsi nel corso della preparazione. Quintetto iniziale che sarà composto da Alessandri in cabina di regia, con capitan Fallucca e Nobile sugli esterni e il duo sotto canestro composto da Paesano e Fall.

Palla a due alle 18, l’obiettivo è centrare la prima vittoria stagionale.