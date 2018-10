Accanto ad Alberto Scrima da Catanzaro, rappresenta l’eccellenza del mondo arbitrale di Calabria nel basket tricolore.

Michele Capurro, fratello minore di Renato, arbitro che per tantissimi anni ha scritto pagine indelebili della massima serie del basket italiano raggiunge un traguardo importante e prestigioso.

Capurro Junior scende in campo questa sera per arbitrare la gara di Serie A2, girone Ovest, tra Casale Monferrato e Latina in diretta sull’emittente nazionale Sportitalia: il fischietto reggino, esempio da seguire per tantissimi giovani arbitri che si affacciano a questa avventura festeggia i trent’anni di arbitraggio.

Un traguardo meraviglioso per una carriera ricca di soddisfazioni.

Contemporaneamente alsuo percorso, il fischietto reggino Ë l’Istruttore regionale degli arbitri della regione Calabria pronto a scovare e valorizzare i volti nuovi del mondo arbitrale regionale.