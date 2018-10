A pochi giorni dall’esordio in campionato contro l’Olimpia Matera ha parlato il pivot della Viola Reggio Calabria, Alessandro Paesano.

Dopo un lungo precampionato adesso è il momento di fare sul serio.

Come arriva la Viola a questa prima gara?

“Arriviamo a questo match carichi e concentrati. Siamo pronti per l’esordio.Abbiamo fatto un precampionato molto intenso grazie al lavoro dello staff tecnico che ci ha preparato al meglio sia fisicamente che sulle scelte tattiche da fare in base all’avversario”.