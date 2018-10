Si conclude con un successo il precampionato della Viola Reggio Calabria. Nell’ultima serata del “Trofeo Sant’Ambrogio” i neroarancio superano la Planet Catanzaro 75-55.

Segnali più che positivi per coach Matteo Mecacci che ha provato ed alternato uomini e soluzioni diverse in vista dell’esordio in campionato previsto per Domenica 7 Ottobre al “PalaSassi” di Matera.