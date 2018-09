Nelle cinque stagioni, dal 1990 al 1995, che lo hanno visto protagonista come coach della Viola Reggio Calabria ha ottenuto una promozione in A1, tre qualificazioni ai play-off venendo eliminato solo ai quarti di finale per ben due volte, un ottavo di finale in Coppa Korac ed un sesto posto in classifica che rappresenta ad oggi il miglior risultato nella storia del club.