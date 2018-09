Domenica 23 settembre 2018 si è svolto il raduno arbitri di C Silver Calabria.

Un giorno di “full immersion” per fare il punto attraverso novità e percorsi di formazione.

Le novità – Esordio assoluto nel massimo campionato regionale di C Silver per Gianmarco Greco e Claudio Ortenzioche si affiancheranno ai confermati Gianluigi Bottino, Antonio Caputo, Gianmaria Celia, Christian Cozzoli, Luca Cristarella, Giuseppe De Vuono, Francesco Gallo, Emilio Gerardis, Giorgio Loccisano, Alessio Mafrici, Francesco Micino, Matteo Migliaccio,Matteo Milito, Vincenzo Nicolò, Denis Paludi, Fabio Politi, Samuele Riggio, Alessio Tolomeo e Roberto Viglianisi.

Alla presenza del Presidente regionale Cia Giovanni Santucci e del Presidente della Fip Calabria Paolo Surace si sono svolte le operazioni di rito accanto a tantissime novità.

Rinnovata la lista degli osservatoricon Roberto Bottino, Filippo Capola, Enrico Catalano, Giorgio Chilà, Gianvito Fontanella Molea e Vincenzo Zappia, quest’ultimo ricoprirà anche il ruolo di tutor accanto ad Antonino Nicolò.

Novità importantein arrivo anche nella composizione dell’Organo Tecnico Regionale dove il Cia ufficializza l’importante e romantico ritorno di un volto storico del mondo arbitrale calabrese.Il Professor Totò Putortìmetterà a disposizione la sua pluriennale esperienza nel settore Cia nazionale e regionale a servizio dei giovani fischietti calabresi.

Dati rinnovati anche per la Commissione Regionale Cia presieduta da Giovanni Santucci con due nuovi componenti: Giorgio Loccisano e Gianmaria Celia i quali essendo in attività verranno inclusi all’interno della Commissione divenendo i portavoce della categoria arbitrale.

Nuovo referente Cia anche al GAP di Cosenza presieduto da Francesco Micino.

Dopo il saluto del Presidente Regionale FIP Paolo Surace, presso il rinnovato Scatolone, si sono svolti i test atletici, brillantemente superati da tutti gli arbitri presenti.

Le Lezione tecniche fino a tarda sera si sono svolte, presso il PalaCalafiore sono state esposte le innovazioni regolamentari per la nuova stagione dall’Istruttore Regionale arbitri Michele Capurro.

I lavori si sono completati grazie alla lezione sulla meccanica da parte dell’istruttore Davide Sposato ed una lezione ad hoc per tutti gli Istruttori arbitri provinciali e’ stata affrontata dall’Istruttore Regionale Giovani arbitri Roberto Viglianisi.

In forma congiunta ad arbitri ed osservatori sono state impartite le disposizioni di modalità di impiego per la nuova stagione, per gli osservatori (Carlo Chila’) per gli arbitri (Giovanni Santucci).

Presenti anche l’Istruttore Regionale Ufficiali di campo Piero Carisi e gli osservatori Udc, Giusy Russo e Lucia Cacia in qualità, anche, di referente Cia GAP Catanzaro.

Proficua ed interessante giornata per i fischietti calabresi che con entusiasmo ed interesse hanno partecipato a questo primo raduno stagionale.