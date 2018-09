Dopo l’importantissima nomina di Donato Avenia, nuovo Direttore Generale della Scuola di Basket Viola, la compagine nero-arancio continua a programmare ed a rafforzarsi a livello dirigenziale: il Dottor Paolo Tripodi è il nuovo General Manager del club.

I suoi primi passi nel mondo del basket sono avvenuti alla Scuola di Basket Viola sin da bambino nel panni di allievo del club: era il millenovecentonovantaquattro, in campo c’era la Pfizer Viola di Carlo Recalcati ed un giovanissimo Paolo Tripodi iniziava a coltivare la sua passione per il basket.

Oggi, Tripodi è una nuova colonna portante della progettualità nero-arancio.

In tanti lo ricorderanno come “deus ex machina” del progetto Val Gallicovolato in tre anni al successo della serie D senza una sconfitta subita ed a due finalissime della C Silver sotto la guida dei Coach Gebbia e Polimeni: oggi, ci riprova con la medesima ed immutata voglia di far bene ritrovando nella prima squadra il Coach Giuseppe Polimeni, nuovo capo allenatore della Scuola di Basket Viola.

Tripodi è già al lavoro: sta puntellando e costruendo il team che parteciperà alla C Silver (l’esordio è programmato per il 13 ottobre tra le mura amiche contro Nuovo Basket Soverato) occupandosi di marketing, comunicazione e settore giovanile: il suo zoom principale è la prima squadra, compagine che promette di far bene nel prossimo campionato regionale.

Vi ricordiamo, infine che sono aperte le iscrizioni ai corsi di minibasket per la stagione 2018/19, per tutti i bambini e le bambine tra i 5 e i 13 anni.

Per questa stagione inoltre, vi presentiamo una novità assoluta, i corsi di Microbasket dedicati ai più piccoli, 3/4 anni!

La Scuola di Basket Viola aspetta tutti i futuri allievi dalle ore 16 al pianeta Viola.

La segreteria resterà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 19 per le iscrizioni e tutte le informazioni di cui avrete bisogno.