La Scuola di Basket Viola si struttura verso una nuova ed importante stagione.

Toto lavoro dalla C Silver al settore giovanile per la compagine nero-arancio.

Dopo l’annuncio del nuovo Direttore Generale, il mito Donato Avenia, arriva un innesto da serie A per il settore Minibasket: Enza Gaeta, gloria del basket in rosa con tanta esperienza in Serie A da giocatrice si dedicherà al settore Microbasket.

La novità assoluta del percorso giovanile nero-arancio sarà allenata da lei: ha giocato in Serie A2 a Caserta, Alcamo, Alghero nel basket in rosa, militando nella massima serie del basket femminile italiano a Bari.

Da tanti anni si dedica ai più piccoli: oggi, è un nuovo e prezioso volto nero-arancio.