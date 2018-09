di Gianni Tripodi – Successo convincente nel derby di Calabria. Quarto test amichevole per il team di coach Mecacci che continua positivamente la preseason in vista dell’esordio in campionato del 7 ottobre, dopo le due vittorie contro Costa d’Orlando e la sconfitta di mercoledì in Sicilia contro Capo d’Orlando (A2), davanti al pubblico del Pala Mazzetto sconfigge anche i cugini del Catanzaro (96-60) mostrando continuità e netti segnali di crescita. Riposo precauzionale per Fall, quintetto iniziale composto da: Alessandri, Nobile, Fallucca, Paesano e Mastroianni. Paesano risponde a Medizza, palla persa e infrazione di passi per i nero arancio, punteggio basso dopo 3’ di gioco, 6-3 con la tripla d Fallucca. Primo allungo per la Viola con il piazzato di Nobile, il sottomano di Alessandri e il canestro di Carnovali, 13-4. Catanzaro non riesce ad infilare la retina, la difesa di coach Mecacci è impenetrabile, tripla di Mastroianni del +14, 25-13. Secondo quarto: Carnovali ad appoggiare facile dopo aver battuto l’uomo, Catanzaro ancora in difficoltà, Paesano per il 33-17, buona difesa per la Viola che costringe gli ospiti ad arrivare allo scadere dei 24. Con il passare dei minuti gli ospiti riducono il gap con il lungo Medizza, 39-23. Due triple consecutive di Carnovali a ridare slancio ai suoi, Catanzaro a vuoto, ci pensa ancora una volta Carnovali dalla lunga distanza, 54-30. Terzo quarto: Parziale di 4-0 per Catanzaro, tripla di Nobile con l’aiuto del ferro, Mastroianni di forza sotto canestro e la Viola torna a correre, tripla di uno scatenato Carnovali del +24. Tripla di Vitale e canestro di Agbogan, gli ospiti si affidano alle giocate del lungo Medizza, Vitale allo scadere, 71-44. Quarto quarto: Piovono triple con Vitale e Mastroianni e la Viola dilaga, +35, capitan Fallucca con cinque punti consecutivi, Catanzaro continua a soffrire l’intensità difensiva nero arancio, il match si avvia al termine, tripla di Mastroianni, finisce 96-60.

Viola Reggio Calabria – Mastria Vending Catanzaro 96-60

Parziali: 25-13, 54-30, 71-44, 96-60

Arbitri: Giorgio Lo Giudice di Reggio Calabria ed Emilio Gerardis di Reggio Calabria

Viola Reggio Calabria: Ciccarello ne, Alessandri 11, Grgurovic, Fallucca 9, Agoban 4, Carnovali 22, Mastroianni 15, Paesano 10, Nobile 11, Vitale 14, Scialabba, Muià ne

Coach: Matteo Mecacci

Assistenti: Giuseppe Trimboli e Pasquale Motta

Mastria Vending Catanzaro: Calabretta 6, Procopio 6, Dell’Uomo 2, Klacar 2, Commisso 5, Markovic 8, Gobbato 5, Mavric 4, Dolce, Medizza 14, Trevisan 7

Coach: Antonio Ceroni