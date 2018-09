Donato Avenia è il nuovo Direttore Generale del progetto Scuola di Basket Viola.

Un mito cestistico in nero-arancio, volto che ha scritto pagine indelebili dello sport cittadino ritorna a Reggio Calabria per proiettarsi al cento per cento sui giovani e sulla crescita del territorio calabrese.

Da giocatore: Ha vissuto una carriera in crescendo. Scovato dalla dirigenza nero-arancio ad Agropoli è diventato giorno dopo giorno un atleta di Serie A1 grazie al suo talento, alla sua voglia ed ad un grande spirito di sacrificio.

Ha vestito la canotta della nazionale italiana unendo a questa grande soddisfazione la vittoria della Coppa Korać con la Virtus Roma.

Con la grande Viola ha vissuto le annate più belle: in città è considerato un mito vivente.

Ha vinto tanto, sofferto e lottato per la maglia arrivando ad un passo dal tricolore nel cocente quarto di finale contro la Benetton Treviso nel 1993.

Dopo venticinque anni Il suo passaggio verso Dean Garrett ed il canestro annullato nella famosissima Benetton Treviso-Panasonic Reggio Calabria brucia ancora nel cuore dei tifosi reggini: oggi, il suo compito sarà promuovere e coordinare la crescita di nuovi “Donato”.

Avenia coniugherà la sua esperienza cestistica alla sua attività di Coaching per i giovani che lo hanno visto trionfare al Trofeo delle Regioni con la regione Lazio nel 2011.

La sua presenza è già garantita in occasione della giornata dello sport del 20 settembre 2018 presso l’Istituto Superiore “A.Righi” per discutere sul tema “La forza dello sport in età adolescenziale”, manifestazione che vedrà la Scuola di Basket argomentare di sport in compagnia delle Istituzioni, della Reggina Calcio, Viola, Fip e non solo.

L’attività della Scuola di Basket Viola è già ripartita:

Le iscrizioni ai corsi di minibasket per la stagione 2018/19, per tutti i bambini e le bambine tra i 5 e i 13 anni sono aperte.

Microbasket:Per questa stagione inoltre, è già partita una novità assoluta, i corsi di Microbasket dedicati ai più piccoli, 3/4 anni.

La Scuola di Basket Viola vi aspetta tutti i giorni a partire da Mercoledì 12 Settembre dalle ore 16 al Pianeta Viola.

La segreteria resterà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 19 per le iscrizioni e tutte le informazioni di cui avrete bisogno (infoline 393 515 1051 ) .