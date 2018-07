di Gianni Tripodi – Lutto in città. La Viola non c’è più.

La nota stampa del Barcellona Pozzo di Gotto: Si comunica che in data odierna, giovedì 5 luglio, presso lo studio notarile del dr. Biondo in Barcellona Pozzo di Gotto, i Sigg. Muscolino e Campisi, hanno ceduto il 100% delle quote societarie della “Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L.” al Sig. Coppolino, assistito dal dr. Imbesi e dall’avv. Cicala.

Coppolino sul passaggio delle quote: <<Intendo ringraziare i Sigg. Muscolino e Campisi, e con essi l’intera Società Viola di Reggio Calabria. Sono consapevole di avere assunto una doppia ed importante responsabilità imprenditoriale, sportiva e sociale. Alla Viola auguro di poterci incontrare presto sul parquet e sugli spalti, consapevoli delle rispettive e peculiari storie cestistiche>>.

Diversamente da quanto comunicato, la conferenza stampa prevista per sabato 7, è posticipata al termine degli essenziali passaggi formali e federali finalizzati a trasferimento sede sociale, cambio denominazione sociale ed iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie B. Il tutto entro le ore 00.00 di lunedì 9 luglio. Nella stessa conferenza stampa sarà dato avvio alla campagna abbonamenti “AVANTI SEMPRE”. Tutti i bambini ed i ragazzi sotto i 18 anni, per 14 gare su 15, potranno avere accesso al PalAlberti (sarà presentata domanda per ottenimento gestione annuale) al costo simbolico di 1 euro.

Nelle prossime ore sarà ufficializzata la guida tecnica per le stagioni sportive 2018-19 e 2019-20, oltreché l’intero Organigramma Societario. Obiettivo sportivo della nuova Società nella stagione 2018-19 sarà quello di qualificarsi ai playoff.