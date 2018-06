La Viola Reggio Calabria è ,come ben noto a tutti gli organi di comunicazione, in silenzio stampa da oltre un mese, nelle more di un giudizio ad oggi pendente ed in attesa di risoluzione presso l’Alta Corte del Coni. Silenzio stampa doveroso nel rispetto dell’attività degli organi giudicanti.

Siamo tuttavia costretti ad interrompere tale silenzio per fare delle precisazioni sull’ennesima vergognosa speculazione ai danni della Viola Reggio Calabria.

Apprendiamo da un comunicato ufficiale della U.S Benacquista Latina che il giocatore Agustin Fabi avrebbe firmato con la suddetta società un accordo annuale con l’opzione per il secondo anno. Un’azione irrispettosa perché in violazione dell’accordo attualmente in essere tra le parti oltre che dei doveri connaturati al tesseramento presso la predetta società, in quanto il giocatore è ad oggi un tesserato della Viola Reggio Calabria in virtù di un contratto ancora vigente con scadenza al 30 Giugno 2019.

La società ha dato mandato ai suoi legali riservando ogni azione di tipo legale e/o disciplinare.