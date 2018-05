Il percorso d’eccellenza dell’arbitro catanzarese Matteo Migliaccio continua.

Il giovane fischietto di Calabria è stato selezionato per arbitrare le finali nazionali d’Eccellenza Under 15.

La manifestazione Trofeo Claudio Papini, in programma a Roseto degli Abruzzi scende in campo dal 28 maggio al 3 giugno.

Tutte le gare sono in diretta streaming su www.fip.it/giovanile e su www.basketlike.it

Per Migliaccio, arbitro segnalato dal settore arbitrale calabrese come da indicazioni del settore Tecnico Nazionale per gli spareggi per le promozioni nelle categorie della B Maschile e B Femminile insieme al collega Samuele RIggio si tratta di una nuova ed importante occasione di crescita.

L’arbitro catanzarese fu eletto miglior arbitro del Trofeo delle Regioni nel 2016