di Gianni Tripodi – Le dichiarazioni di coach Marco Calvani al termine del match vinto dalla MetExtra Viola Reggio Calabria contro la Soundreef Siena (77-83).

Risultato sicuramente importante per noi perché il passo falso fatto in casa con Latina, che aveva comunque meritato la vittoria, ci poteva lasciare un po’ di negatività, ma a fine partita avevo detto ai miei ragazzi che nonostante fossimo tutti arrabbiati per la sconfitta subita davanti ai nostri tifosi non l’avevamo giocata malamente e che avremmo avuto una settimana di tempo per rimettere a posto le cose con buone possibilità di vincere a Siena e così è stato. La partita è stata sempre in nostro controllo tranne gli ultimi due minuti dove un paio di volte con un ampio margine di vantaggio abbiamo un po’ levato le mani dal volante. Giocare qui non è mai facile, questa vittoria è per noi un motivo di grande soddisfazione, stiamo disputando una stagione eccellente e vogliamo concluderla in maniera eccellente per quello che ci compete dal punto di vista sportivo.