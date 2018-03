di Gianni Tripodi – Ora più che mai. “Viola contro tutti”. Appuntamento da non perdere per tutti i reggini, alle 22.10 tutti sintonizzati su Rai Storia (visibile sul canale 54 del Digitale Terrestre, sul canale 805 di SKY o in streaming sul sito raiplay.it/dirette/raistoria) dove andrà in onda il docu-film sulla storia della Viola ispirata a “Che anni quegli anni” di Giusva Branca. Viola contro tutti” è un documentario di Enrico Ventrice, scritto con Francesco Frangipane, prodotto da Global Vision Group in collaborazione con Rai Cinema, già proiettato a Milano il 29 ottobre 2015 durante il Festival Internazionale “Sport Movies & TV” e in prima visione assoluta il 17 aprile 2016 su RaiSport. Verrà riproposto questa sera a tutti gli appassionati per un tuffo nostalgico nelle emozioni.