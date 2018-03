Il 29 Marzo inizierà l’appassionante Trofeo delle Regioni.

Il Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini” 2018, che si svolgerà a Seregno dal 29 marzo al 2 aprile 2018.

In attesa della lista dei convocati tra i nati nel 2004 della regione, vi anticipiamo che la selezione scenderà in campo sul parquet di Inverigo alle ore 15 del 29 Marzo per l’esordio nella competizione contro la Valle D’Aosta.

Il proseguo delle sfide si materializzerà gara dopo gara secondo la formula scelta dalla Federbasket.

La selezione femminile, invece, dopo la vittoria nel “gironcino” della passata edizione ci riproverà iniziando il proprio cammino alle ore 17 del 31 Marzo sul rettangolo di gioco di Meda contro la Valle D’Aosta.