Vince ancora la Barbecue Vis Reggio Calabria contro la Scuola di Basket Viola. Per Rizzieri e compagni è il settimo sigillo consecutivo che, a una giornata dal termine della fase ad orologio, tiene aperti i giochi per il primo posto. Tanti applausi vanno comunque ai “violini” di coach Cotroneo, cresciuti in modo esponenziale rispetto alla regular season, con uno Stepanovic (25 punti e 5 triple) punta di diamante di un gruppo di giovanotti che gioca una pallacanestro piacevole e spumeggiante.

In casa Vis Skurdauskas (36 punti) ha imperversato dentro il pitturato, esibendosi in una serie di schiacciate strappa applausi. Doppia cifra anche per Warwick (19), Lobasso (18) e Spasojevic (11). L’allungo decisivo è arrivato nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 32-17 per i bianco/amaranto, dopo che i padroni di casa, subito dopo l’intervallo lungo, si erano minacciosamente riportati a -2 (48-50).

Questo il tabellino del match:

Scuola di Basket Viola – Barbecue Vis Reggio Calabria 79-101

(17-23, 44-50, 61-82)

Scuola di Basket Viola: Scialabba 13, Muià 6, Ciccarello 12, Stepanovic 25, Bianchi D.8, Pandolfi 5, Mandalari 4, Velonà, Bianchi A.1, Gullì 2, Fiorillo, Sant’Ambrogio 3. Allenatore: Cotroneo.

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 3, Lobasso 18, Spasojevic 11, Warwick 19, Skurdauskas 36, Neri, Viglianisi 7, Rizzieri 7, Soldatesca, Arillotta, Martino, Fazzari N.E. Allenatore: Polimeni.

Arbitri: Migliaccio e Mafrici.