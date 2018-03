I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – Benacquista Latina , in programma Domenica 18 Marzo alle ore 18.00 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:

Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA” :

Giovedì 15 / Venerdì 16 / Sabato 17 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Presso la Biglietteria del “PalaPentimele” :

Domenica 18 dalle ore 16.00 sino all’inizio del match

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi ticket point :

CAFÈ NOIR Via Tommaso Campanella, 36, 89127 Reggio Calabria RC

CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, 89125 Reggio Calabria RC

CREMERIA SOTTOZERO Corso Vittorio Emanuele, 83, 89125 Reggio Calabria RC

N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopra indicati

Questi i prezzi

PARTERRE centrale 18,00 €

12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00

0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00

PARTERRE laterale € 15,00

12-17 anni PARTERRE laterale € 10,,00

0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS

TRIBUNA € 10,00

0-11 anni TRIBUNA GRATIS

CURVA CMR € 7

PROMO STUDENTI:

Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto..

Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.