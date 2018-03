La MetExtra Reggio Calabria comunica che a causa delle precarie condizioni fisiche di diversi atleti, tenuti precauzionalmente a riposo dallo staff medico della squadra , l’amichevole prevista per questo pomeriggio alle ore 18.00 contro la Betaland Capo d’Orlando è stata annullata. La società ringrazia la compagine siciliana per la disponibilità scusandosi per lo spiacevole imprevisto