di Gianni Tripodi – Le dichiarazioni di coach Marco Calvani al termine del match vinto dalla MetExtra al Pala Tiziano contro la Leonis Roma (65-67).

Un’ inizio di gara non come ce lo saremmo immaginati, abbiamo iniziato con troppo pressappochismo. Come spesso però già accaduto in questo campionato siamo riusciti a riprendere in mano le redini dell’incontro soprattutto in fase difensiva, dove siamo stati estremamente costanti negli ultimi tre quarti di gioco. Nel momento in cui siamo passati in vantaggio non siamo stati capaci di capitalizzarlo, avremmo dovuto prendere un margine più ampio per passare la pressione sulle spalle degli avversari. Siamo stati bravi però quando arrivati al -6 a quattro minuti dalla fine non abbiamo perso la testa, abbiamo firmato un parziale di 14 a 6 e in questo la squadra ha dimostrato grande maturità. Chi pensava che venissimo qui a fare una passeggiata probabilmente non capisce di pallacanestro perché l’Eurobasket non è più la squadra che è stata fino a poco tempo fa, ma è una squadra che sa stare bene sul parquet con una difesa estremamente solida, ogni canestro contro di loro te lo devi conquistare, ci hanno messo in grossa difficoltà. C’è grande disponibilità da parte dei miei giocatori nell’essere allenati e questa è un’importante realtà, ho la fortuna di avere dei giocatori che hanno il piacere di fare quello che fanno e poi c’è anche da dire che se lavoriamo così bene è perché c’è una società dietro che ci sostiene, sono queste le due componenti fondamentali dei nostri successi e per questo motivo mi ritengo estremamente fortunato.