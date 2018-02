La problematica impianti attanaglia sempre di più il basket in Calabria.

Il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace si è recato a Catanzaro per capire, analizzare ed intervenire sulla bruttissima vicenda legata al PalaGallo di Catanzaro che ha fatto sospendere repentinamente ed in maniera cocente l’attività agonistica del basket e non solo.

Il PalaGallo, conosciuto anche come PalaCorvo è stato uno scenario bellissimo di spettacoli di livello internazionale e di grandi manifestazioni sportive.

Alla riunione catanzarese, in compagnia del Presidente federale erano presenti il Delegato della Fip Catanzaro Angelo Scozia, il rappresentante dell’ufficio gare Alessandro Celli, ed il Giudice Sportivo Lionello Santoro oltre ai rappresentanti di Smaf, Nuovo Basket Soverato, Centro Basket Catanzaro e Jonica Basket.

L’obiettivo comune è quello di fare gruppo in una situazione di incertezza e difficoltà.

La Fip Calabria sta dialogando con il Coni regionale e provinciale.

Il motto è univoco: è necessario e giusto rendere i PalaSport agibili ma non è corretto chiuderli repentinamente senza alcuna programmazione uccidendo l’attività agonistica, facendo sospendere partite e campionato e mortificando l’operato di giocatori, dirigenti e giovani atleti.

Il dialogo è aperto, i controsensi sono molteplici in tutta la regione ma è doveroso confrontarsi per raggiungere una strada che abbia della logica e dei parametri di intervento.