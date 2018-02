Il 14 febbraio 2018, grazie ad una convenzione fra Fip Calabria ed il Liceo ad indirizzo sportivo Istituto Superiore “Valentini” di Castrolibero (Cs), inizierà il primo anno del corso per “Istruttori minibasket scuola” riservato agli studenti della quarta classe.

L’importante iniziativa si inserisce nel progetto di formazione della FIP ed a pieno titolo rientra negli accordi di alternanza “scuola-lavoro”, normati da apposita convenzione stipulata fra l’Istituzione Scolastica ed il Presidente del Comitato Regionale FIP della Calabria Paolo Surace.

La collaborazione con la Dirigente Scolastica Iole Maletta, già più volte concretizzata da parte della Fip, vede con questa iniziativa un altro importante tassello che si inserisce nel progetto di formazione.

Il Comitato Regionale Fip della Calabria, sempre attento alle tematiche del mondo della scuola (vedasi i corsi provinciali di Easybasket per i docenti della primaria e la collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale del MIUR per i campionati studenteschi per la scuola secondaria), affronta con entusiasmo questa nuova sfida formativa.

Il corso, che avrà una durata biennale e sarà speculare ad i corsi federali per istruttori, darà alla fine del percorso liceale la qualifica di “Istruttore regionale minibasket scuola” agli studenti che saranno ritenuti idonei dopo le prove di tirocinio. Alla fine della prima annualità, gli studenti potranno fare attività di tirocinio presso i Centri Minibasket della regione, verificando così sul campo le loro competenze acquisite.

L’iniziativa parte anche grazie alla proficua collaborazione con la referente delle attività motorie e sportive dell’ I.I.S. “Valentini” Prof.ssa Elena Cocca, istruttrice minibasket, che affiancherà, in qualità di tutor interno, nel percorso di formazione il Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket Scuola Antonino De Giorgio.

La Scuola e la Fip Calabria grazie all’energia della Responsabile Minibasket & Scuola regionale, Claudia Soppelsa sono a stretto contatto per organizzare un grande evento che coinvolga, in un’unica giornata tutte le attività scolastiche legate al basket a coronamento di un amore finalmente risbocciato che non ha nessuna intenzione di terminare.