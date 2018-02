La Calabria è in festa per la nomina di “Allenatore Benemerito” per opera della Federazione Centrale del Coach Gianni Tripodi.

La Calabria conferma una tradizione straordinaria nel Coaching vissuta anche agli splendidi anni della Viola Reggio Calabria che ha avuto l’onore di avere come condottieri allenatori del calibro di Tracuzzi, Zorzi,Recalcati e non solo.

Gianni Tripodi, meticoloso amante della pallacanestro e professionista serio si va ad affiancare ad una lista che è doveroso riepilogare.

In un racconto tra storia e sport elenchiamo i dodici nomi di allenatori inseriti all’interno della all of fame degli allenatori di Calabria: Michele Amatruda, Nino Furfari, Gaetano Gebbia, Nuccio Geri, Adamo Lorenzi, Mimmo Malara Francesco Melia, Bebbo Modafferi, Stefano Perrotta, Enzo Porchi, Angelo Salerno e da oggi, anche Coach Tripodi.

La speranza è che le nuove leve possano eguagliare la voglia di lavorare e far bene dei fantastici dodici.