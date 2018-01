Continuano i momenti di formazione per gli allenatori e preparatori fisici della Calabria.

Si è svolto domenica quattordici gennaio 2018 al PalaCorvo di Catanzaro Lido il Clinic di aggiornamento per allenatori e preparatori fisici coordinato dal Presidente Cna regionale Danilo Chiarella.

La città di Catanzaro dopo aver ascoltato le esperienze interessanti ed intense in arrivo dal Nord Est dei Coach Pensabene e Nocera in arrivo da Trieste ha avuto la possibilità di far bagaglio grazie alla presenza di altri due operatori importanti del basket giovanile in arrivo dal Piemonte.

In tanti ricordano la fratellanza tra la Calabria e la regione Piemonte all’ultimo Trofeo delle Regioni: il Coach di quella selezione, il bravo Matteo Villa è stato l’ospite degli allenatori calabresi per argomentare sull’”utilizzo dei fondamentali per capire il gioco” .

L’ambito della preparazione fisica,invece, è stato affidato alla brava Chiara Ponzin con un clinic dalla seguente argomentazione:attivazione fisica e cognitiva del settore giovanile”.