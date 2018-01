di Gianni Tripodi – E’ tornato l’entusiasmo, è un dato di fatto, la Viola vuole tornare a rappresentare il principale simbolo sportivo della città. Dopo la seconda giornata del girone di ritorno la dirigenza nero arancio ha già raggiunto con largo anticipo il primo vero e grande obiettivo stagionale, quello di far riavvicinare la città di Reggio alla Viola. Il team di coach Marco Calvani è una squadra che lotta, suda la maglia, diverte, trascina e che sta soprattutto riaccendendo l’entusiasmo dei reggini partita dopo partita. Le quattro vittorie consecutive (Agrigento, Napoli, Tortona e Roma) hanno dato slancio a Fabi e compagni che occupano adesso il settimo posto in classifica a quota 18 punti, finisse oggi la stagione regolare parteciperebbero ai playoff, obiettivo non dichiarato, ma sicuramente tanto atteso. E adesso? Domenica la Viola ospiterà la capolista Casale Monferrato, il sogno sarebbe quello di battere il record della stagione 2014/2015 superando i 5027 spettatori della gara contro la De Longhi Treviso, sulle ali dell’entusiasmo la missione non è affatto impossibile. Lo merita la squadra, per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo, lo merita la società, perché con grande sacrificio e tra le mille difficoltà è riuscita a tenere in vita e a valorizzare un patrimonio della città che, adesso, ha il dovere di riempire il Pala Calafiore.