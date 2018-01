di Gianni Tripodi – Le dichiarazioni post partita di coach Marco Calvani al termine della gara vinta dalla MetExtra Viola Reggio Calabria contro la Virtus Roma (70-74).

Una partita eccellente da parte dei miei giocatori, abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine, il secondo quarto è stato l’unico che abbiamo perso, abbiamo vinto tre quarti fuori casa nonostante le assenze e questo dimostra grande compattezza e unione di una squadra che c’è e sa quello che deve fare. Se dovessi trovare degli aspetti che non ho gradito durante la partita, forse un po’ troppa frenesia nell’andare a cercare il canestro, siamo stati poco lucidi in quello che era il piano partita, volevamo far correre Roma, ma allo stesso tempo obbligarla a difendere nella loro metà campo. Abbiamo perso troppe palle, ben 16 che potevano compromettere la vittoria finale. Alla fine prendiamo quello che c’è di buono, un ottimo risultato che ci consente di tornare a casa con grande fiducia per affrontare la prima in classifica e spero che il nostro pubblico capisca che abbiamo davvero tanto bisogno del loro sostegno, domenica mi aspetto al Pala Calafiore 4500/5000 spettatori. Allen ha fatto molto bene e mi ha dato un segnale importante, è stato bravo e alla fine si è rivelata una scelta vincente. Tutti quanti si sentono coinvolti, tutti quanti si rendono partecipi ognuno con le proprie responsabilità così come lo è anche per me e per il mio staff.