Il pivot della MetExtra Viola Reggio Calabria Lorenzo Benvenuti è stato convocato per il “Progetto Lunghi” organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Sotto la supervisione del Direttore Tecnico Boscia Tanjevic, Gregor Fucka allenerà per tre giorni alcuni tra i lunghi più promettenti dei nostri campionati. Il primo appuntamento sarà a Roma, presso l’Arena Altero Felici, il 29, 30 e 31 gennaio.

La società si complimenta con l’altleta per l’attestato di stima ricevuto, frutto del lavoro che il giocatore sta svolgendo in questa stagione e della crescita cestistica dimostrata di partita in partita.