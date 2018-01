di Gianni Tripodi – Le dichiarazioni post partita di coach Marco Calvani al termine della gara vinta dalla MetExtra Viola Reggio Calabria contro la Bertram Tortona (84-79).

Sono particolarmente contento perché stasera è venuta fuori la forza del gruppo, sono carico a mille per come hanno giocato i ragazzi che hanno dimostrato grande coesione, nonostante degli errori, come è normale che sia. Il pubblico ci ha sempre sostenuto soprattutto nel momento in cui avevamo maggiormente bisogno, quando Tortona stava rientrando in partita la loro spinta è stata fondamentale. Se devo trovare qualcosa che non è andata in questa gara è che nel secondo periodo abbiamo fermato troppo la palla, siamo stati troppo fermi e abbiamo effettuato pochi cambi di lato, regalando in più occasioni anche canestri facili. Vogliamo disputare un campionato che non porti ansie e per questo dovremmo affrontare tutte le partite con più decisione. L’assenza di Roberts? Non parlo di Roberts, la squadra deve andare avanti nonostante la sua assenza, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, adesso però abbiamo bisogno del supporto della tifoseria anche per la trasferta di Roma.