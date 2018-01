Il Progetto Giovani Calabria ha mandato in scena le prime ed avvincenti gare divise tra le quattro conferences: la regione cestistica è stata divisa per rendere ancor più allenabile il territorio secondo i dettami del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì. Il proficuo percorso sugli atleti nati nel 2005 è entrato ufficialmente nel vivo.Il Progetto Giovani Calabria ha mandato in scena le prime ed avvincenti gare divise tra le quattro conferences: la regione cestistica è stata divisa per rendere ancor più allenabile il territorio secondo i dettami del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì. Nella gara delle ore 9.15 al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, il derby tutto reggino lo vincono i rappresentanti di Reggio Città allenati dal trio formato da Valerio Nusco, Luca Laganà ed Armando Russo.

Termina 74 a 65 contro i 2005 di Reggio Calabria “Provincia” allenati da Eugenio Dattola, Euprepio Padula ed Antonio Costa.

A seguire, invece, arrivano ottimi segnali dalla Red Conference, il raggruppamento giovanile che ha unito Catanzaro,Lamezia e Crotone.

Larga vittoria per gli atleti allenati dal duo Scerbo-Giglio a cospetto della Blu Conference in arrivo da Cosenza .

I giovani atleti dei Coach Coluccio,Saccone e Fiertler cedono il passo 65 a 38.

La passione che trasuda di pallone in pallone continuerà nel pomeriggio di domenica al PalaCalafiore con il torneo tre contro tre seguendo i dettami federali per la nuova disciplina olimpica(il tre contro tre per l’appunto).

Atleti, tecnici e genitori al seguito di tutto l’evento sono invitati dalla Società Viola Reggio Calabria ad assistere gratuitamente alla gara di Serie A2 METEXTRA REGGIO CALABRIA-BERTRAM TORTONA in programma alle ore 18, riservando a loro un apposito settore di parterre.

Nell’intervallo della partita, gli atleti del Progetto Giovani Calabria saranno presentati al pubblico del Palapentimele.

Nel corso della sfilata, atleti e tecnici indosseranno la divisa di rappresentanza della propria società di appartenenza per testimoniare l’unione e la voglia di coesione di cestisti regionali