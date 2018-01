La Viola Reggio Calabria proverà a far vivere ai propri tifosi una gara in maniera del tutto diversa dal solito. Per la gara MetExtra Reggio Calabria e Bertram Tortona la società ha richiesto ed ottenuto, nel pieno rispetto delle normative federali, l’eliminazione di tutte le transenne che delimitano gli spalti dal parquet di gioco. Un’iniziativa che mira ad aumentare ancora di più il coinvolgimento del pubblico che potrà assistere alla gara a pochi passi dai propri beniamini. La scelta della società nasce anche dalla certezza che il pubblico reggino risponderà come sempre con partecipazione e ,soprattutto, con correttezza rappresentando un esempio di sportività.

Un “basket senza barriere” , una novità assoluta nel panorama sportivo reggino , con l’auspicio che possa essere da esempio per tutte le realtà cestistiche e ripetuto ogni Domenica in tutti i Palasport d’Ita