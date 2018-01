Nessun problema per la Barbecue Vis Reggio Calabria contro il fanalino di coda Nuova Jolly. I ragazzi di coach Polimeni si sono imposti agevolmente, con ampio scarto (+66), approcciando bene il match e mantenendo un livello di gioco elevato per tutto l’arco dell’incontro.

Skurdauskas (29) e il miglior Lobasso della stagione (25) hanno imperversato in attacco, ben supportati da Spasojevic (15) e Warwick (12).

Il successo contro i “jollyni”, il quinto consecutivo, consente a Rizzieri e compagni di mantenere il primato in classifica in coabitazione con la Bim Bum Basket Rende.

Adesso sotto con il trittico contro Soverato, Lamezia e Rende per chiudere la regular season.

Questo il tabellino della partita:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Nuova Jolly 107-41

(23-5, 46-12, 77-25)

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 2, Viglianisi 7, Warwick 12, Skurdauskas 29, Lobasso 25, Spasojevic 15, Rizzieri 9, Neri 3, Martino, Fazzari 5, Ielapi. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Nuova Jolly: Plutino 3, Centofanti 5, Sant’Ambrogio 9, Triolo, Crupi, Bagnato 5, Surace, Scorza 8, Larocca 4, Laiacona 2, Milli 1, Artuso 4. Allenatore: Sant’Ambrogio.

Arbitri: Viglianisi e Nicolò.

UFFICIO STAMPA VIS 8/1/2018