È il più classico dei testa/coda, prima contro ultima, uno di quei match in cui non c’è nulla da guadagnare, ma tutto da perdere. La Barbecue Vis questo lo sa bene e domani, davanti al pubblico amico del PalaBotteghelle, scenderà sul parquet con l’obiettivo di proseguire la striscia ancora aperta di quattro successi consecutivi e confermarsi al vertice della classifica.

Rizzieri e compagni hanno lavorato sodo durante le vacanze per farsi trovare pronti alla ripresa. A fine gennaio termina la regular season e il momento è decisivo per ottenere il piazzamento migliore in vista della fase a orologio e dei play off.

Vincenzo Martino, punto di forza dell’under 16 e dell’under 18, stabilmente aggregato alla prima squadra, presenta così l’incontro: “Dopo una lunga pausa non è mai facile entrare subito in ritmo partita, ma dovremo essere bravi a farlo. La Nuova jolly è una squadra composta esclusivamente da giovani che corrono tanto e che già all’andata ci hanno creato qualche difficoltà. L’impegno non è certamente da sottovalutare, ma da affrontare al meglio per partire col piede giusto nel 2018 e arrivare preparati alle partite che contano”.

All’andata (era il 4 novembre) i bianco/amaranto s’imposero col punteggio di 91-67 con Warwick, Skurdauskas, Lobasso e Barrile in doppia cifra.

Palla a due domani, 7 gennaio, ore 18.30, al PalaBotteghelle.

Arbitreranno Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Vincenzo Nicolò di Reggio Calabria.