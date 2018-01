Esperienza formativa ed importante per la Rappresentativa Calabrese dei 2004.

Il percorso di preparazione verso il Trofeo delle Regioni è passato dalla formativa esperienza della Christmas Cup, manifestazione organizzata dalla società Vis Reggio Calabria.

La vittoria del torneo è stata tutta per i bianco-amaranto allenati dai Coach D’Arrigo e Nusco.

Ottime indicazioni per tutte le società partecipanti: in rappresentanza della regione Sicilia ha partecipato la Betaland Capo D’Orlando, dalla Basilicata ha ottenuto l’accesso alla finalissima la compagine dei Timberwolves di Potenza mentre non poteva assolutamente mancare l’apporto della Viola Reggio Calabria.

La selezione federale è stata allenata dal Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì in compagnia dei Coach Anna Fotia e Fausto Scerbo ben supportati dal Preparatore Fisico Valerio Tolomeo.

Quattro sconfitte su quattro partite per una Rappresentativa che ha pagato le tante assenze ma che ha mostrato ugualmente ottime indicazioni e spirito combattivo.

L’esperienza, infatti, è stata importantissima per sondare gli atleti che hanno partecipato con minore frequenza ai raduni ed agli impegni ufficiali.

Durante la kèrmesse, tutti i partecipanti sono stati invitati alla gara casalinga della Viola Reggio Calabria vinta contro la Moncada Agrigento: nell’hall-time, gli atleti della rappresentativa sono stati premiati dopo aver vinto nel week-end dell’8-9 e 10 Dicembre il Gran Galà del Molise, manifestazione che ha visto i talenti calabresi prevalere sulle regioni di Molise,Basilicata e Valle D’Aosta.

Di seguito i tabellini riguardanti le partite della rappresentativa calabrese.

Rappresentativa Calabria – Timberwolves Potenza 56-65 (17-14, 7-25, 18-16, 14-10)

Rappresentativa Calabria: Agosto 13, Barilà 4, Canale, De Rito, Giovinazzo 2, Irrera, La Neve 14, Milano 4, Scarfò 10, Sontuoso 4, Tiberi 2, Vasta 3. Allenatore: Scerbo. Assistente: Fotia. Timberwolves Potenza: Garripoli 6, De Bonis, Petrone, D’Onofrio 7, Pace 9, Lobosco 4, De Marca 33, Marchese, Manna, Passarelli, Sabia, Basile, Casale 6. Allenatore: Virgallita. Assistente: Zaccardo. Arbitri: Castorina e Logiudice

Rappresentativa Calabria – Orlandina Basket 76-86 (25-23, 19-19, 16-30, 16-14)

Rappresentativa Calabria: Agosto 33, Barilà 3, Canale 4, De Rito, Giovinazzo 2, Irrera, La Neve 4, Milano 9, Scarfò 15, Sontuoso 2, Tiberi 2, Vasta 2. Allenatore: Scerbo. Assistente: Fotia. Orlandina Basket: Pizzino 3, Spada 40, Parrinelli 6, Sirna, Sirna, Baggiano, Manera G., Manera R., Calcagno 11, Carini 1, La Valva 1, Romeo 22, Puglisi 2. Allenatore: Marchica. Arbitri: Mafrici e Comerci.

Viola Reggio Calabria – Rappresentativa Calabria 83-65 (26-12, 22-20, 20-18, 15-15)

Viola Reggio Calabria: Ziino 1, Arcudi, Orlando 2, Russo 5, Campolo 16, Messina 22, Caroè 31, Priolo, Freno 4, Lacopo 2, Pizzimenti, Spataro. Allenatore: Iracà. Assistente: Cotroneo. Rappresentativa Calabria: Agosto 16, Barilà 16, Canale 2, De Rito, Giovinazzo 4, Irrera, La Neve 2, Milano 6, Scarfò 13, Sontuoso 4, Tiberi 2, Vasta. Allenatore: Scerbo. Assistente: Fotia. Arbitri: Politi e Logiudice.

Vis Reggio Calabria – Rappresentativa Calabria 96-57 (32-8, 24-14, 25-12, 15-23)

Vis Reggio Calabria: Caruso 4, Larizza, Fotia 5, Rappoccio 14, Dattola 6, Marengo 2, Rogolino 10, Cardone 25, Galimi 9, Curciarello 8, Fazzari 6, Martino 7. Allenatore: D’Arrigo. Assistente: Nusco. Rappresentativa Calabria: Agosto 13, Barilà 5, Canale 9, De Rito 2, Giovinazzo 6, Irrera 1, La Neve 6, Milano, Scarfò 1, Sontuoso 2, Tiberi 10, Vasta 2. Allenatore: Pronestì. Assistente: Fotia. Arbitro: Gallo e Gerardis.