di Gianni Tripodi – Con l’ultima giornata del girone di andata ancora da disputare, domenica, in trasferta a Napoli, sono sempre più insistenti i rumors che vedono un tesserato della Viola pronto per accasarsi altrove. L’indiziato a lasciare i nero arancio sarebbe Marco Passera, lasciato a riposo precauzionale nell’amichevole di ieri pomeriggio contro Lamezia da coach Calvani. Il giocatore varesino è stato richiesto insistentemente da Piacenza (girone Est) che è alla disperata ricerca di un playmaker e Passera, già nelle file del team emiliano dal 2010 al 2012, sarebbe l’uomo giusto. Passera sta viaggiando a 4.1 punti e 2.3 assist di media a partita in 17.8 minuti di utilizzo. E la Viola? Dovesse partire l’ex Brescia il sostituto potrebbe essere Tommaso Carnovali (in scadenza di contratto a gennaio) già visto al Pala Calafiore con la canotta di Treviglio il 17 dicembre con la quale ha realizzato il suo massimo stagionale da 25 punti con l’83% dalla lunga (5/6). Nonostante i rumors i nero arancio rimangono però concentrati sulla trasferta di Napoli, bisognerà conquistare il primo successo esterno, il mercato può attendere.