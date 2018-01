Amichevole infrasettimanale per la Met Extra Reggio Calabria che ha ospitato al PalaCalafiore la Basketball Lamezia, compagine impegnata nel campionato di Serie C ed alle prese con l’annosa problematica legata all’impianto lametino. Un buon test per gli uomini di Marco Calvani che ha dato ampio minutaggio a tutti gli effettivi a disposizione, con l’obiettivo di provare le diverse situazioni gioco in vista della trasferta di Napoli. Quattro periodi più mezzo supplementare intensi e proficui, in cui nella Viola si sono messi in luci i lunghi Pacher e Benvenuti top scorer di serata. Pochi minuti in campo per il capitano Agustin Fabi a causa di una piccola contusione, mentre precauzionalmente a riposo è rimasto Marco Passera.

Questi i parziali con le due squadre che hanno riazzerato il tabellino al termine di ogni quarto: 22-21; 27-13 ; 16-14 ;30-21; 11-3

MetExtra Reggio Calabria : Pacher 22 , Taflaj 14, Caroti 7, Fabi ,Baldassarre 9 , Rossato 8, Agbogan 5 , Benvenuti 19 , Roberts 9 , Marino.