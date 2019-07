Calcio, Eccellenza – Primo volto nuovo per il Gallico Catona

di Giuseppe Calabrò – Un attaccante siciliano alla corte del Gallico Catona. E’ Giovanni Graziso, Classe 1995, l’anno scorso nel

Citta di Scordia, dove ha realizzato ben 9 centri.

Riconferme ufficiali per il centrocampista Peppe Gioia, l’esterno d’attacco Peppe Ferrato, l’attaccante

Manuel Monorchio, i difensori Peppe Marcianò e Andrea La Cava. Ritorna anche il granitico difensore

Peppe Calarco.

Si è in attesa di definire il ritorno del difensore Fayè e del duttile Totò Cormaci, si è in trattativa per l’arrivo

di un esterno e di infoltire il reparto “under”.

La preparazione pre campionato inizierà il 5 agosto nella splendida struttura dello stadio Lo Presti di Gallico

Superiore,