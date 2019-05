Presentato il Programma Civile, L’ Associazione Madre dei Poveri ha reso noto un programma ricco di eventi Musicali Gratuiti, artisti molto noti nell’ ambito Nazionale e Internazionale.

Piazza Vittorio Emanuele III ospiterà dei Live alcuni unici eventi in Calabria, da non perdere. 8 Agosto “Noemi” 10 Agosto “Michele Zarrillo” 11 Agosto per i Fan di Vasco “Cover Band Vasco Show” con Claudio Golinelli il Gallo e Alberto Rocchetti, il 12 Agosto “Giusy Ferreri” il 13 Agosto “Gli Stadio” . il 14 Agosto Giorno dedicato alla Madonna dei Poveri una giornata ricca di pietas religiosa e tradizione con i Giganti Mata e Grifone il Palio, i Bersaglieri, il Complesso Bandistico di Seminara, Gli sbandieratori di Bari, la banda musicale Donne in Musica ed altri Eventi, il 15 di Agosto ” Le Vibrazioni”. Dal 31 Luglio al 15 un ricco programma tra Tamburini, concerti dell” orchestra giovanile di fiati F. Scerra il Coro F. Cilea di Reggio Calabria, La concert band di Melicucco e spettacolari fuochi pirotecnici con il tradizionale “Castello”. Seminara vi aspetta lieta di accogliervi.