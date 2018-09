Archiviata la trasferta di Marsala, i ragazzi di Giampà sono pronti a rientrare in campo per ritornare sulla scia del successo. Il terzo turno del girone I offre un match particolarmente interessante per il comprensorio locrideo; si tratta del derby amaranto tra Roccella e Locri, squadre che dopo essersi incontrate circa un mese fa in Coppa Italia, sono pronte a darsi battaglia e a giocarsi l’intera posta in palio anche in campionato.

In vista di quest’importante match, la società del trio dirigenziale Misiti-Franco-Squillace ha indetto la giornata amaranto. Sarà necessario l’appoggio di tutto il pubblico in un derby in cui non mancherà di certo lo spettacolo.