L’ ASD San Giorgio Calcio, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la rosa che affronterà il campionato di Prima Categoria, ha colto una ghiotta opportunità sul mercato, assicurandosi le prestazioni sportive del forte difensore Simone Oliveri, altro giocatore che si unisce a un gruppo già ricco di elementi di categoria superiore. Cresciuto nell’Hinterreggio, centrale classe 1993, esordisce subito in Serie D, campionato in cui gioca anche una positiva stagione con la maglia del Noto. Successivamente si consacra in Eccellenza con la maglia del Gallico Catona e con quella del Locri. Oliveri ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni e ha messo nero su bianco nella tarda serata di ieri e dovrebbe essere a disposizione di mister Galluso già domenica contro la Fortitudo. Gran colpo quindi del direttore sportivo Angelo Latella, a confermare ancora una volta le ambizioni della società e il chiaro intento della dirigenza che sta lavorando in maniera incessante.

Contestualmente all’arrivo di Oliveri, si è infatti aggiunta anche un’importante new entry per quanto concerne lo staff tecnico neroverde, che potrà contare su Giuseppe Pavone, che affiancherà il suo maestro di sempre, in qualità di collaboratore alla guida della preparazione atletica. Allievo storico, infatti, del prof. Francesco Alati, si è ben distinto come ottocentista, battendo il record regionale (1’50”400) che apparteneva proprio al suo mentore e che dura ormai da vent’anni (1’48”500). Campione universitario sempre sugli ottocento metri e più volte maglia azzurra ai campionati del mondo di Russia, Francia e Sud Africa. Da qualche anno, cura la preparazione atletica delle squadre di calcio e a tal proposito ha maturato significative esperienze con Archi e Villese. Dal neroverde al neroverde, la società dà il benvenuto a Giuseppe Pavone, annunciando l’inizio di una proficuo rapporto di collaborazione.