Il Roccella ricomincia a sudare: dopo l’ultimo incontro ufficiale di circa due settimane fa contro il Città di Messina in Coppa Italia, la compagine amaranto ha ripreso la preparazione in vista dell’esordio in campionato al “Ninetto Muscolo” contro la Turris, formazione campana di Torre del Greco.

L’incontro si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 15:00