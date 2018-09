Ormai è ufficiale, Stefano Di Cuonzo, con trascorsi nel calcio professionistico, vestirà ancora l’amaranto.

Come si ricorderà ingaggiato la scorsa stagione per giocare le ultime sei gare della regular season, ha dato un notevole contribuito per ottenere la salvezza nel massimo campionato dilettantistico nazionale, con lui in campo dal primo minuto, quattro le vittorie, due i pareggi. Il difensore centrale, che comunque era aggregato alla squadra con cui ha svolto la preparazione, ha trovato l’accordo col patron della società, l’imprenditore Peppe Franco, nella serata di lunedì scorso, apponendo la firma sul modulo di tesseramento ufficialmente il giorno dopo. Anche l’ultimo arrivato alla corte di mister Giampà ha ufficializzato il tesseramento nel corso dell’allenamento del mercoledì, ci riferiamo al centrocampista Thomas Braglia cl. 98, figlio di Piero, attuale allenatore del Cosenza. Giocatore con trascorsi in serie D, tredici le presenze con le maglie del Ponsacco e Collegiana, ha giocato anche una gara di Coppa Italia, la scorsa stagione da gennaio col Cosenza, per il neo amaranto una presenza in Coppa Italia di serie C.